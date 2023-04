Haustarifvertrag Operationen abgesagt: Heute ganztägiger Warnstreik am Klinikum Chemnitz

Am Mittwoch wird es für Krankenhauspatienten des Klinikums in Chemnitz nicht leicht. Denn an zwei Klinikstandorten wird gestreikt. Das Klinikum will zwar die Notfallversorgung garantieren, geplante Operationen werden aber wohl nicht stattfinden. Bisher sind die Verhandlungen zum neuen Haustarifvertrag erfolglos gewesen. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten 18 Prozent mehr Lohn.