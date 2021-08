In Chemnitz suchen Polizei und Feuerwehr seit Donnerstagnachmittag im Knappteich nach einer vermissten Person. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen beobachtet, wie ein Mann in den Teich gelaufen, ein Stück geschwommen und dann untergegangen ist.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Booten aus. Laut Polizei blieb die Suche bislang erfolglos. In der Nacht begannen Einsatzkräfte der Feuerwehr damit, den Teich abzupumpen. Die Suche soll am Freitag fortgesetzt werden. Der Knappteich liegt in einem Wohngebiet und ist nicht als Badegewässer freigegeben.