Mit einem lauten Knall ist die neue Kohlewelt in Oelsnitz/Erzgebirge am Sonntag voreröffnet worden. Die eingespielte Explosion war das Startsignal für hunderte Besucher, den Baufortschritt am ehemaligen Bergbaumuseum selbst in Augenschein nehmen zu können. In kleinen Gruppen wurden die ersten Neugierigen in den neuen Glasanbau der Kohlewelt hereingeführt.