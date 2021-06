Innenministerium: Wohnraum Geflüchteter ist kein privater Rückzugsraum

Auch das sächsische Innenministerium sieht Unterkünfte von Geflüchteten nicht als Wohnraum im Sinne von Artikel 13 Grundgesetz. Auf Anfrage von MDR SACHSEN vergleicht das Ministerium Gemeinschaftsunterkünfte mit einem Jugendherbergs- oder Hotelbetrieb, der den Zutritt durch Reinigungs- und Servicepersonal erfordere. Zusätzlich führt das Innenministerium an, dass in allen Unterbringungsgformen "vielfach mehrere, einander fremde Personen unterschiedlich lang in einem Zimmer untergebracht sind". Durch mehrere fremde Mitbewohner entfalle auch weitgehend die Eigenschaft als privater Rückzugsraum.

Kontrollen von Sicherheit und Ordnung

Das Sozialamt der Stadt Chemnitz argumentiert Bezug nehmend auf Kontrollen in dezentralen Unterkünften von Geflüchteten, dass man selbst der Mieter der Wohnungen sei und man Besichtigungen durchführe, "um den Brandschutz, die Sicherheit und Ordnung, die Hygiene und Einhaltung der Hausordnung sicherzustellen". Rund 450 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet hat das Sozialamt für eine dezentrale Unterbringung Geflüchteter angemietet.

Auch Flüchtlingsrat fordert Privatsphäre

Während sich in Gemeinschaftsunterkünften oft viele Fremde einen Wohnraum teilen, haben die Geflüchteten in dezentralen Wohnungen meist eigene Zimmer. (Symbolfoto aus einer Gemeinschaftsunterkunft in Sachsen) Bildrechte: Sächsischer Flüchtlingsrat e.V Der Sächsische Flüchtlingsrat kritisiert das Vorgehen der Behörden, vor allem im Bezug auf unangemeldete Kontrollen, die es in Chemnitz immer wieder gegeben haben soll. "Alle Personen verdienen Privatsphäre", sagt Dave Schmidtke, Pressereferent des Sächsischen Flüchtlingsrates.



"Uns wurden viele Fälle bekannt, in denen Mitarbeitende des Sozialamts unangemeldet in den frühen Morgenstunden in der Wohnung standen", sagt Schmidtke. Das habe durch die Sprachbarriere und den Schock heikle Situationen provoziert. Die Betroffenen lagen laut Schmidtke zum Teil noch im Bett oder kamen gerade aus dem Bad, als sich die Mitarbeitende mit Zweitschlüsseln Zugang verschafften. Die Geflüchteten würden fühlen, dass eine Andersbehandlung stattfindet. Das bremse die Motivation, sich in die Gesellschaft einzugliedern.

Auch für Menschen ohne Fluchterfahrung wäre es extrem belastend, wenn jemand ohne Vorwarnung in der Wohnung steht. Dave Schmidtke Presserefent des Sächsischen Flüchtlingsrates

Stadt Chemnitz: Kontrollen fanden immer mit Anmeldung statt

Die Stadt Chemnitz bestreitet diese Vorfälle. Die Mitarbeiter hätten "regelmäßige, angekündigte Besichtigungen der dezentralen Wohnungen und Wohneinheiten in den Gemeinschaftsunterkünften durchgeführt." In keinem Fall wären Personen direkt unter der Dusche oder im Badezimmer angetroffen oder Schränke durchsucht worden. "Bisherige diesbezügliche Berichterstattungen von anderen Medien und Kanälen entsprechen nicht der Wahrheit", so die Stadtverwaltung. Die Stadt begrüße die Satzungsänderung, um "den öffentlichen Eindruck beliebiger Zutritte künftig zu vermeiden".

Stadtratsbeschluss: Anmeldung bei Kontrollbesuchen erforderlich