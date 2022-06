Veranstaltung Von Marteria bis Theaterperformance: Kosmos-Festival in Chemnitz startet am Freitag

Lange war coronabedingt Pause - am Freitag geht das Kosmos-Festival in Chemnitz nun in die zweite Auflage. Über 50 Musikveranstaltungen und über hundert Künstlerinnen, Künstler, Sportvereine und Initiativen beleben dann wieder die Chemnitzer Innenstadt. Damit soll ein Zeichen für eine bunte, weltoffene Stadt gesetzt werden.