"Wir freuen uns, dass nach zwei Jahren Pandemie das Kosmos wieder stattfinden kann", sagte Festivalleiterin Julia Voigt im Vorfeld MDR SACHSEN. Man wolle den Akteurinnen und Akteuren eine Fläche bieten, auf der sie sich darstellen könnten. Durch das breite Programm, gestaltet von CFC-Fans bis hin zur Ballettdirektorin soll "die Vielfalt der Stadt an diesem Tag, an einem Ort erlebbar und nach außen getragen werden", so die Veranstalter.