Zu dieser Zeit war sie noch in einem Unternehmen angestellt. Nach der Elternzeit für ihr erstes Kind habe sie gemerkt, dass sie immer unglücklicher geworden sei in ihrem Job. Zu viel Arbeit in zu wenig Zeit, sagt Sabrina Stopat "Dann kam mein zweites Kind. In der Zeit habe ich beschlossen, das Hobby endgültig zum Beruf zu machen." Seitdem habe sie das Sortiment erweitert und den Handel mit ihren Häkelsets von zu Hause aus organisiert. "Nur auf den Kreativmärkten hatte ich Kontakt zu den Kunden. Dort haben wir darüber gesprochen, was sie sich eigentlich wünschen. Das bekommt ja nicht mit, wenn man das alles online zu Hause in seinem kleinen Kämmerchen macht."