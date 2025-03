Aus den 120 Einsendungen wurden am Ende 60 ausgewählt. Diese sollen zur Leipziger Buchmesse in zwei Büchern unter den Titeln "Wer hat den Nischl geklaut?" und "Das Geheimnis des Luxorpalastes" im Paperento Verlag erscheinen. Finanziert wird das Projekt vom Verlag. Am 7. April soll es dann in der Universitätsbibliothek die große Chemnitz-Premiere mit den Autorinnen und Autoren für rund 200 Gäste geben.