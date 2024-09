Der Chemnitzer Verleger Jens Korch hat einen Kurzkrimi-Wettbewerb ins Leben gerufen. Mitmachen kann laut Korch jeder, der gern spannende Geschichten schreibt. Dabei sei es egal, ob Profi- oder Hobby-Autoren, Chemnitzer oder Nicht-Chemnitzer. Wichtig sei nur, dass sich der Tatort der Geschichte in Chemnitz befindet. Ob wilde Verfolgungsjagd auf dem Südring, Diebesgut im Stadtpark oder Mord am Nischel: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, so Korch.