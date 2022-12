Gudrun und Dieter dürfen sich am Fisch gerade satt essen, sie bekommen davon so viel, wie sie wollen. Die beiden Humboldt-Pinguine sind nämlich vor Weihnachten Eltern von Zwillingen geworden. Die Familie ist wohlauf, die Kleinen sind hungrig. Da die Eltern ihre Küken rund um die Uhr im Wechsel mit halb verdautem Fischbrei aus dem eigenen Schnabel füttern, sind auch die Eltern-Vögel auf nun jede Kalorie angewiesen. Um die dreimal am Tag bringen Tierpflegende im Tierpark Limbach-Oberfrohna den beiden frisch gebackenen Pinguineltern Nahrung.

Elternvögel brauchen Zusatzkalorien

Wie der stellvertretende Tierparkleiter Mike Richter erklärt, wolle man damit verhindern, dass sich eine Geschichte aus dem Vorjahr wiederholt. Damals waren nämlich aus den Eiern eines anderen Pinguinpaares, Helga und Franz, ebenfalls zwei Pinguinkinder geschlüpft. Sie gerieten beim Füttern des Nachwuchses an die Grenzen der eigenen Kondition. "Helga hat dann nur noch zwei Kilogramm gewogen, die mussten wir dann erstmal selbst aufpäppeln. Der Papa musste dann natürlich doppelt so viel rennen. Da mussten wir aufpassen, dass der selbst nicht auch noch vom Fleisch fällt", sagt der Tierparkmitarbeiter. Franz bekam zum Ende hin fünf Fischmalzeiten am Tag. Ein Pinguinküken aus dem Tierpark Limbach-Oberfrohna in der Waagschale. Bildrechte: Celina Riemann

Spannung bleibt: Weitere Küken könnten schlüpfen

In Limbach-Oberfrohna müssen die Angestellten des Tierparks derzeit für drei Pinguinpaare sorgen, die mit der Brutpflege befasst sind. Im November wurden von sechs Pinguinpaaren des Zoos jeweils zwei Eier gelegt. Zwei blieben unbefruchtet, ein Küken ist gestorben, Gudrun und Dieter brüteten gleich zwei Eier aus, bei zwei weiteren Paaren ist jeweils ein Junges geschlüpft, um dass sie sich nun kümmern. Zwei weitere Küken könnten übrigens noch schlüpfen, sagt Mike Richter. Er schaut mit seinem Kollegium regelmäßig in die Nistkästen, in die sich die Eltern-Pinguine mit dem Nachwuchs zurückgezogen haben. Die kleinen grauen Küken kommen zudem regelmäßig auf die Waage. So kontrollieren die Pflegerinnen und Pfleger auch den Gesundheitszustand der Tiere. Ihr graues Federkleid legen die Humboldt-Pinguine schon nach wenigen Wochen ab, sie erhalten dann ihr Jugend-Gefieder. Bildrechte: Celina Riemann

Am Ende der Kükenzeit soll der Nachwuchs Fisch aus der Luft fangen können