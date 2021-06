Kugelgürteltier "Pacho" aus dem Tierpark Chemnitz hat am Freitag das EM-Spiel Portugal gegen Deutschland getippt. Erneut hatten die Tierpfleger ein Spielfeld vorbereitet, um die Orakel-Fähigkeiten ihres Schützlings auf die Probe zu stellen. Wie bei den Erdmännchen zuvor, wurde ein mit Mehlwürmern präparierter Ball als Spielgerät verwendet. Nach 90 Sekunden - so der Plan - sollte das Ergebnis fest stehen und der Ball in eines der Tore rollen.