In Chemnitz läuft seit dieser Woche der Vorverkauf für die Museumsnacht 2022. Darüber informierte die Stadt am Montag. Am 14. Mai findet das Kulturevent erstmals wieder statt, nachdem es coronabedingt zwei Jahre in Folge ausgefallen war. Das Thema orientiert sich nach Angaben der Stadt am Motto der Kulturhauptstadtbewerbung "C the Unseen".