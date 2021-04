Die freie Kulturszene in Chemnitz wird in diesem Jahr mit mehr als 3,2 Millionen Euro gefördert. Auf Empfehlung des Kulturbeirates stellt die Stadt im Hinblick auf die Kulturhauptstadt-Bewerbung mit dieser Summe 175.000 Euro zusätzlich für die Kulturförderung zur Verfügung. Erstmals ist auch ein Reservefonds in Höhe von 50.000 Euro in der Fördersumme enthalten, mit dem Kleinprojekte kurzfristig unterstützt werden können.