Bildrechte: IMAGO/imagebroker

Kreative Mitmachangebote Chemnitz: "Maker-Advent" will kulturelle Besonderheiten der Region sichtbar machen

Hauptinhalt

27. November 2023, 15:56 Uhr

Unter dem Titel "Maker-Advent" wird seit Montag in Chemnitz zu kreativen Mitmachangeboten in der Adventszeit eingeladen. Interessierte können aus rund 100 Workshops und Veranstaltungen in zwölf verschiedenen Bereichen wählen. Das Angebot im Rahmen eines Kulturhauptstadt-Projekts bündelt erstmals die weihnachtlichen Kreativ-Kurse in Chemnitz und den 28 Kommunen und Städten der Kulturregion.