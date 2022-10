4.000 Apfelbäume sollen laut dem Bewerbungsbuch der Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz eine "Parade" im Stadtgebiet bilden. Doch bislang ist von diesen Bäumen noch nicht viel zu sehen. 400 wurden seit dem Titelgewinn vor zwei Jahren für das Kunstprojekt "We parapom! - Europäische Parade der Apfelbäume" gepflanzt.

"Wir sind in einem ganz normalen Prozess der Abstimmung", erklärt Stefan Schmidtke, Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH. Neben der Absprache mit dem Grünflächenamt müsse auch ein Beteiligungsprozess mit den Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt in Gang gesetzt werden.

"Wir haben beschlossen, dieses Projekt auch in das Jahr 2025 hineinzuverlegen, weil wir glauben, dass öffentlichkeitswirksame Pflanzungen im Kulturhauptstadtjahr der Atmosphäre ganz und gar wohltun", so Schmidtke. Das habe wohl jemand in den falschen Hals bekommen, das Projekt sei aber nicht gescheitert, kommentiert er aktuelle Medienberichte.