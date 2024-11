Durch die Staffelstabübergabe rückt Chemnitz weiter in den Fokus Europas, so die Chemnitzer Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (parteilos). "Jeden Tag wird uns stärker bewusst und werden wir auch vor allen Dingen den anderen als Stadt stärker bewusst. Und das ist das, was wir auch mit diesem Titel erreichen wollen", sagte sie. Chemnitz wird das Kulturhauptstadtjahr offiziell am 18. Januar eröffnen.