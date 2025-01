Bildrechte: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

Kulturhauptstadt Chemnitz Mehr Züge, Busse und Straßenbahnen fahren zur Eröffnungsfeier

16. Januar 2025, 13:21 Uhr

Am Wochenende feiert Chemnitz den Beginn der Kulturhauptstadt. Zehntausende Besucher werden erwartet. Die Verkehrsbetriebe in und um Chemnitz haben reagiert und für das Festwochenende Sonderfahrten eingerichtet. So kommen Sie per Bus und Bahn zur Feier.