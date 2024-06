Der Chemnitzer Werner Steffens träumt seit den 1980ern von einer Reise nach Temeswar.

Als die rumänische Stadt 2023 Europäische Kulturhauptstadt wird, reist der Rentner dorthin.

Steffens ist begeistert von seinem Besuch und bringt Anregungen für Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025 mit.

Werner Steffens öffnet die Tür in einem Hoodie mit dem Logo der "KHS Temeswar". Eine Erinnerung an zehn tolle Tage, die er Ende vorigen Jahres in der westrumänischen Stadt verbracht hat. "Da ist Glanz drin in der Stadt. Wenn die das, was sie jetzt aufgebaut haben, nur ein bisschen so behalten – viele Plastiken und Installationen –dann wird sich immer jemand dran erinnern, dass da Kulturhauptstadt war. Temeswar ist echt so wunderbar", schwärmt der Rentner.

Der Wunsch, einmal im Leben nach Temeswar zu reisen, reicht bis in die 1980er-Jahre zurück. Damals lebte Werner Steffens noch in Mainz und besuchte ein Konzert der rumänischen Rockband Phoenix. "Die CD, die sie damals verkauft haben, hieß Temeswar. Und die Musik war einfach spitze. Symphonieorchester plus Folk-Rock. Und da hab ich gedacht, da will ich hin, das will ich auch mal erleben", erinnert sich der 75-Jährige.

Temeswar wurde 2023 Europäische Kulturhauptstadt

Fast 40 Jahre später, im Jahr 2023, ist Werner Steffens´ Sehnsuchtsort Temeswar Europäische Kulturhauptstadt (KHS). Und seine neue Heimatstadt Chemnitz auf dem Weg dorthin. "Also, jetzt oder nie", sagte sich der Rentner und reiste mit Mitte 70 das erste Mal nach Rumänien.

Weil´s zusammen mehr Spaß macht, sucht sich Steffens zwei Mitfahrer. Das Chemnitzer Kulturhauptstadt-Büro hilft dem Trio zudem bei der Planung der Reise, stellt auf kurzem Weg Kontakt zum Temeswarer Freiwilligenteam her. Und so fühlen sich die Abenteurer vom Moment der Ankunft an willkommen.

"Das war ein total herzlicher Empfang und ein traumhaftes Zusammensein. So, wie ich mir wünsche, dass man sich begegnet. Und die Stadt selber, es war Ende der Kulturhauptstadt-Epoche und wir hatten den Eindruck, das war alles noch total am Blühen", sagt Steffens. Die Chemnitzer werden herumgeführt: Revolutionsmuseum, Innenstadtsynagoge. Konzerte. Und dann entdeckt Werner Steffens auf einem Spaziergang sein persönliches Highlight: einen circa 15 Meter hohen, begehbaren Turm aus Gerüstbaustahl, mitten im Zentrum. "Da hab´ ich gedacht, die stellen was auf die Beine", erinnert er sich.

Ideen für Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025

Immer wieder drängt sich Steffens der Gedanke auf, ob Chemnitz da überhaupt mithalten kann. "Im ersten Moment hab ich gedacht: ohje. Chemnitz ist für mich schwer zu erleben. Das Leben in der Stadt ist für die, die zu Fuß durchgehen und die Stadt genießen wollen, schon ´ne harte Nuss. Die großen Straßen, die leeren Plätze. Ein Flanieren wird einem da total schwer gemacht", so der Rentner.

Das Wegleitesystem in Temeswar aber bringt ihn auf eine Idee. Man könnte die oft weit verstreut liegenden Sehenswürdigkeiten von Chemnitz optisch miteinander verbinden. "Ich denke, dass man da mit Form und Farbe einiges machen. Dass die Leute sagen, ach, wenn ich jetzt diesen Fußstapfen nachgehe, die am Boden gemalt sind oder diesen Farben an den Laternenpfahlen, dann bleibt´s interessant", erläutert Steffens.

Zurück in Chemnitz bringt er diese Idee im "Team Generation" ein. Ein Beteiligungsportal der KHS, das die Perspektiven junger und alter Chemnitzer aufgreift. Steffens freut sich auf 2025 in Chemnitz, will mittun und ist neugierig, was das Jahr bringt. Aber auch Rumänien lässt ihn nicht mehr los. Er will nochmal hin. Möglich, dass Steffens dann ein zweites Mal Phoenix, live in concert, erlebt. Die rumänische Band aus Temeswar gibt es nach vier Jahrzehnten nämlich immer noch.