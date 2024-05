Wie vermutlich schon zu Zeiten, als in der Hartmannfabrik noch Werkzeugmaschinen und Dampflokomotiven montiert wurden, beeindruckt auch jetzt der Blick von der Galerie vom einstigen Werksleiterbüro hinunter in die lichtdurchflutete Halle. Den Gästen der Europäischen Kulturhauptstadt , wie auch den Chemnitzerinnen und Chemnitzern wird es da sicher ähnlich gehen, wenn sie durch das meterhohe Glasportal ins Besuchs- und Informationszentrum treten.

Bereits aufgebaut ist der Counter, an dem die Gäste nach der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres am 18. Januar 2025 empfangen werden und die gewünschten Informationen zu Veranstaltungen, laufenden Projekten oder auch entdeckenswerten Orten in der Stadt bekommen. Ebenso ein Gastro-Tresen und ein Lounge-Bereich, wo man es sich mit einem Kaffee bequem machen kann. Außerdem wurden meterhohe Regale aufgebaut, die als eine Art Raumteiler in der riesigen Halle fungieren und später möglicherweise als Ausstellungfläche dienen können.