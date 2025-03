Verantwortlich für den Umbau war Jörg Wittig von der Chemnitzer Verkehrs-AG. "Wir haben nur entfernt, was technisch defekt war, was irgendwie gefährlich für die Besucher ist und haben den Rest mit den neuen Bestandteilen wie Heizung und Elektrik ergänzt", erläutert Wittig. "Das war eine pure Strategie: Und zwar sind ganz am Anfang die Anwohner mal gefragt worden, wie dieser Ort entwickelt werden soll, und die Leute wollten diesen besonderen Charme an dem Gebäude lassen."