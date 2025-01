Ausklingen soll der Eröffnungstag mit einem Rave in der Innenstadt und verschiedenen Partys in mehreren Clubs. Am Sonntag werden ein Gottesdienst und ein Diskussionsforum unter dem Titel "Und jetzt? – Europa!" veranstaltet.

Zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres sind am 18. Januar in Chemnitz zahlreiche Straßen gesperrt. Die Stadt empfiehlt Besucherinnen und Besuchern deswegen, kostenfreie Parkplätze am Stadtrand zu nutzen und per Straßenbahn oder Bus in die Innenstadt zu fahren. Es gebe zudem zusätzliche Züge von und nach Chemnitz. Vom Hauptbahnhof aus sei das Areal am Marx-Monument zu Fuß in etwa zehn Minuten zu erreichen.