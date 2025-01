Bildrechte: Philipp Lakomy

Open-Air vor Karl-Marx-Monument Chemnitz feiert Kulturhauptstadt 2025 mit Bühnenprogramm

Hauptinhalt

18. Januar 2025, 20:58 Uhr

Chemnitz ist mit einem großen Fest ins Kulturhauptstadtjahr gestartet. Höhepunkt war eine Show am Marx-Monument am Abend. Zuvor hatte es ein buntes Programm in der Innenstadt gegeben, begleitet von mehreren Demos. Bis Jahresende sind unter dem Motto "C the Unseen" über tausend Veranstaltungen in der sächsischen Stadt geplant.