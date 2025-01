Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Countdown Kulturhauptstadt Chemnitz: Ticker zur Eröffnung

17. Januar 2025, 16:10 Uhr

Am Samstag wird in Chemnitz das Programm der Kulturhauptstadt Europas 2025 eröffnet. Die gesamte Innenstadt verwandelt sich in eine Festmeile. Es gibt Konzerte und Performances auf mehreren Bühnen, einen Festakt mit Bundespräsident Steinmeier und Kulturstaatsministerin Roth sowie am Abend eine große Show am Nischel. Alle aktuellen Informationen und News zur Eröffnung der Kulturhauptstadt finden Sie hier im Ticker.