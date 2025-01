Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) hat das Kulturhauptstadtjahr als "Gewinn für alle Sachsen" bezeichnet. In einer Mitteilung seines Ministeriums vom Freitag heißt es, das Ereignis werde einen Impuls für die Chemnitzer Region und den gesamten Freistaat geben. Es werde die Region als Standort für zukunftsorientierte Unternehmen noch attraktiver machen. Die Eröffnung der Kulturhauptstadt sei "ein Moment, auf den alle Sachsen stolz sein" könnten. Ähnlich äußerte sich Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU). Er erklärte in Dresden, die Chemnitzer Bevölkerung könne stolz auf ihre Stadt sein. Menschen aus ganz Europa blickten auf Chemnitz. Es sei mit vielen Einzelprojekten gelungen, sehr viele Orte und Menschen in die Kulturhauptstadt einzubeziehen. Diese Begeisterung spüre man überall in der Stadt.

Bildrechte: MDR/Philipp Lakomy

Kunst im öffentlichen Raum ist keine ganz neue Idee. Aber die Kulturhauptstadt macht sogar Decathlon und Ikea zur Fotogalerie. Was steckt dahinter? Die Fotografin Maria Sturm hat ein Jahr lang mit einer Analogkamera Garagenhöfe in Chemnitz erkundet und Menschen porträtiert, die sie nutzen. Daraus entstanden ist die Ausstellung "Mitgliederversammlung".



Bis Ende April werden die 164 entstandenen Porträts in 50 Laden-Geschäften in Chemnitz gezeigt - unter anderem in einem Ökoladen und in einer Buchhandlung - und eben auch im Decathlon und bei Ikea. In welchen Läden man außerdem fündig wird, sieht man auf dieser Karte.

Es gibt außerdem einen digitalen Audiowalk, in dem man die Garagenbesitzer näher kennenlernen kann.