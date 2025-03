Kulturhauptstadt Europa 2025 Stadrat Chemnitz beschließt weniger Einsparungen für Kultur als befürchtet

Hauptinhalt

13. März 2025, 13:58 Uhr

Chemnitz feiert sich seit Januar als Kulturhauptstadt Europas 2025. Doch der Stadtverwaltung geht es nicht viel anders als anderen Kommunen. Auch in Chemnitz muss gespart werden. Am Mittwoch diskutierte der Stadtrat teils drastische Kürzungen bei der städtischen Kultur. Unter anderem waren im Entwurf des Kulturetats etwa 800.000 Euro weniger für die Freie Szene vorgesehen. Das wurde am Mittwoch vorerst abgefedert.