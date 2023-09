Kreativität Kulturhauptstadt Chemnitz: Die Macher aus Ursprung

Bei der Kulturhauptstadt Chemnitz stehen die Maker, also die Macher, im Vordergrund. In diesem Dezember wird es zum Beispiel einen "Maker-Advent" geben, für den noch bis zum 15. September 2023 Angebote eingereicht werden können. Die Mitmachangebote in Chemnitz und in der Region sollen die Menschen in der Vorweihnachtszeit zusammenbringen.