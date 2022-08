Die Sanierung und Umbau des Chemnitzer Kulturpalastes in Rabenstein schreiten zügig voran. Die GRK Gruppe gestaltet den denkmalgeschützten Bau in eine moderne Wohnanlage um. Anfang des Jahres wurde mit der vollständigen Sanierung begonnen. Nun sind die Abbrucharbeiten weitestgehend beendet und der Rohbau bereits zur Hälfte fertiggestellt.

In dem Gebäude entstehen auf rund 5.700 Quadratmetern insgesamt 64 Wohnungen mit Größen zwischen 32 und 162 Quadratmetern. Der Altbau bietet dabei viele Herausforderungen. Um die großen Fenster in der Front nicht zu durchbrechen, bleiben zum Beispiel in drei Wohnungen die Deckenhöhen von rund 8,50 Meter erhalten. "Wir ziehen dann ungefähr auf der einen Hälfte des Raumes, die nicht an den Fenstern liegt, noch eine Zwischenebene ein, auf der sich dann das Schlafzimmer befindet", erklärt Projektleiter Mike Kohllöffel. Das Thema Energieeffizienz bearbeite man gemeinsam mit der TU Dresden, erklärt Kohllöffel in Hinblick auf die Heizkosten bei solchen Deckenhöhen.