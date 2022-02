Am Sonnabend haben in Chemnitz lebende Ukrainerinnen und Ukrainer für den Frieden in ihrem Land demonstriert. Sie schlossen sich dem Aufruf zahlreicher Organisationen an, die den Tag zum "Europäischen Tag der Solidarität mit der Ukraine" erklärt hatten. Organisiert hatte die Kundgebung der Verein AG Ukraine-Chemnitz-Europa, der auch Hilfstransporte in das Land organisiert. Veronika Smalko vom Vorstand hat bis kurz vor der Kundgebung zu tun, um mit den anderen Teilnehmern Plakate und Banner vorzubereiten. "Wir wollen auf unser Land, auf die Ukraine, aufmerksam machen." Sie wollten zeigen, dass die Ukrainer ein friedliches Volk seien. "Gleichzeitig wollen wir uns bei den europäischen Ländern bedanken , die in dieser schwierigen Zeit zu uns stehen."

Schicksale erzählen mehr als Nachrichten

Während in den Nachrichten Meldungen vom bevorstehenden Einmarsch der russischen Armee in die Ostukraine und das Dementi Vladimir Putins die Runde machen, sind es die Geschichten der Menschen, die 2.000 Kilometer weiter westlich eine Ahnung davon vermitteln, was sich in der Ostukraine seit nunmehr acht Jahren abspielt. Veronika Smalko zeigt mir ein Video auf ihrem Smartphone, das ihr gerade von einer Freundin geschickt wurde. Zu sehen ist grauer Himmel, zu hören sind Granateinschläge im Sekundentakt. "Wir haben über Facebook Kontakt." Veronika Smalko vom AG Ukraine-Chemnitz-Europa e.V. hat Angst um Familie und Freunde in der Ukraine. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Wenn ich ihr schreibe, habe ich immer Angst, dass keine Antwort mehr von ihr kommt. Veronika Smalko Ukrainerin

In den Medien würde immer von einem "Konflikt" in der Ostukraine gesprochen. "Dabei herrscht dort seit 2014 einfach Krieg. Mitten im 21. Jahrhundert, in einem europäischen Staat!" Sie erzählt von den Kindern in der Ukraine, die lernen, wie sie sich im Fall einer Evakuierung verhalten müssen. "Das Schlimmste: Sie erhalten ein Bändchen mit ihrem Namen und der Anschrift um das Handgelenk", sagt sie. "Diese Gedanken bekomme ich nicht aus dem Kopf." Gerade habe sie Besuch von einer Familie aus der alten Heimat. Der Vater sei wieder zurückgefahren, die Mutter und die beiden Kinder blieben erst einmal für zwei Wochen bei ihr. "Wir hoffen jeden Tag, dass sich die Lage beruhigt."

Eine andere in Chemnitz lebende Ukrainerin ist der gleichen Meinung. Sie möchte nicht namentlich genannt werden, weil sie schon Anfeindungen von Deutschen erlebt hat, die eher die russische Position befürworten. "Es ist kein Ukraine-Konflikt" sagt sie. Es ist ein russischer Konflikt. "Meine Schwester und meine Mutter leben in der Ukraine. Wir haben auch russische Verwandtschaft. Auch da zerreißt der Konflikt die Familie." Sie mache sich jeden Tag Sorgen um die Familie in der Ukraine. Und um die Kinder, fügt sie hinzu.

Viele Kinder in der Ukraine kennen nichts anderes als den Krieg. Eine Ukrainerin in Chemnitz

Die Kundgebungsteilnehmer machten auf die möglichen europäischen Auswirkungen einer Eskalation in der Ostukraine aufmerksam. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Hoffnung für die Ukrainer liegt in Europa

Eine Familie mit einem kleinen Sohn treffe ich auch auf der Demonstration. Sie stammt aus der Ukraine, ihr Mann kommt aus Sachsen. "Wir haben uns über das Internet kennengelernt," lacht er. "Beim ersten Treffen wusste ich nach einer halben Stunde, dass ich sie heiraten will." Sie sagt mir, dass sie auf der Internetplattform eigentlich nur ihre Deutschkenntnisse auffrischen wollte. "Und nun sind wir seit neun Jahren verheiratet." Aber bei allem "normalen" Familienleben hier in Deutschland machen sie sich auch Sorgen um die Angehörigen in der Ukraine. "Meine Familie lebt verstreut in der gesamten Ukraine." Aber auch in Russland habe sie Verwandtschaft, selbst bis zur fernöstlichen Insel Sachalin reichen die Familienbande. "Mein Bruder wurde 2014 als ukrainischer Soldat verletzt. Das hat mich sehr geschockt."

Die Familie will auch erreichen, dass die Ukraine hier mehr wahrgenommen wird. "Die Deutschen wissen viel zu wenig über das Land", sagt sie. Verständnis sei ein Schlüssel, um friedlich miteinander zu leben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung hoffen auf einen friedlichen Ausgang der Auseinandersetzung in der Ostukraine. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich