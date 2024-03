Der Chemie-Anlagenbauer CAC Engineering in Chemnitz hat Kurzarbeit angemeldet. Etwa die Hälfte der 400 Beschäftigten ist davon betroffen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin. Schuld sind demnach die hohen Energiepreise in Deutschland, die die Chemie-Branche besonders hart treffen. Große Kunden hätten beim Chemnitzer Unternehmen Aufträge abgesagt.

Das Unternehmen hatte traditionell enge Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. So nahm die Geschäftsführung 2019 noch an einer Unternehmerreise teil, um die Kontakte zu ehemaligen GUS-Staaten zu pflegen. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor gut zwei Jahren sind Geschäfte mit Russland nicht mehr möglich. Auf einen Schlag habe das Unternehmen 150 Millionen Euro an Auftragseingängen und damit eine Auslastung des Werks von fast zwei Jahren verloren, schreibt die "Freie Presse" unter Berufung auf die Geschäftsführung.