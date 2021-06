Die Auswahl hätten diejenigen getroffen, "die es besonders gut wissen müssen: Patienten, Pflegebedürftige, Angehörige, Kollegen und Freunde", so Reuther weiter. Dabei wurden laut Verband 750 Teams nominiert und mehr als 41.000 Stimmen abgegebenen. Das Interesse, öffentlich 'Danke' zu sagen, sei groß gewesen. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist das ein tolles und wichtiges Signal für alle Pflegeprofis in Deutschland, die täglich mit Leidenschaft arbeiten", so der Verbandsdirektor.