Die 7. und 8. Klassen hätten besonders viel Ausfall, so Schulz. Keine Klassenstufe hat Kunst oder Chemie an der Annenschule. Mathe findet für alle, außer die Abschlussklassen, nur verkürzt statt. In der 7., 8. und 9. Klasse gibt es zudem keinen Physikunterricht. In der 8. Klasse wären vier Stunden Mathe und jeweils zwei Stunden Chemie und Physik pro Woche laut Rahmenplan vorgesehen. "Ich bin sprachlos, dass es soweit gekommen ist", sagt Schulz.

Die Annenschule in Chemnitz ist kein Einzelfall. Der Lehrermangel ist in ganz Sachsen an vielen Schulen zu spüren. Bereits zum Schuljahresbeginn sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU), dass es Schulen in Sachsen geben werde, "die einen erheblichen planmäßigen Unterrichtsausfall haben". Trotz Neueinstellungen bleibe die Unterrichtslage angespannt. Laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fehlen in Sachsen 3.000 Lehrerinnen und Lehrer.