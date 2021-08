Nach einem ersten Fund in Gornau im Erzgebirgskreis am Donnerstag hat die Polizei am Wochenende weitere Leichenteile entdeckt. Spaziergänger hatten am Sonnabend an einem Waldweg nahe der Staatsstraße 232 in Amtsberg die menschlichen Überreste gefunden, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte. Bis in die Nacht habe man am Fundort Spuren gesichert, hieß es. Der Fundort sei nur wenige Kilometer entfernt von Gornau, wo die Polizei bereits am Donnerstag nach einem Bürgerhinweis Leichenteile sichergestellt hatte.