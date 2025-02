Der Lesepreis wird jährlich von der Stiftung Lesen verliehen. Der Geschäftsführer Jörg Maas erklärt, Lesen sei "die Grundlage für einen gelungenen Alltag, für Erfolge in Schule und Beruf sowie demokratische Teilhabe." Der Lesepreis ehre "diejenigen, die aktiv daran arbeiten, Chancen für andere zu ermöglichen." Beworben haben sich laut Angaben der Stiftung Lesen mehr 400 Institutionen.

Stiftung Lesen Die Stiftung Lesen arbeitet mit Landes- und Bundesministerien, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verbänden und der Wirtschaft zusammen um die Lesekompetenz zu fördern. Dabei fokussiert sie sich auf Kinder, Jugendliche und Familien. Die Stiftung steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Leipzig: Grundschule bietet Lesen als Schulfach

Mit dem ersten Platz in der Kategorie "Herausragende Leseförderung an Schulen" ist die 78. Schule in Leipzig-Grünau geehrt worden. Die städtische Grundschule überzeugte die Preisjury mit ihrem pädagogischen Fokus auf das Lesen. Die Schule geht laut der Begründung "innovative Wege, um die Lesemotivation und Lesekompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler ab der ersten Klasse nachhaltig zu stärken." Bildrechte: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Zu den Projekten der Schule im Westen Leipzigs zählen etwa ein personalisiertes Online-Leseprogramm sowie das "Tandemlesen", bei dem Lesepaten mit den Schülern lesen. Zudem habe die Schule im Rahmen des Sachunterrichts ein eigens Fach geschaffen – es heißt "Lies".

TU Chemnitz digitalisiert die Leseförderung

Ein weiteres prämiertes Projekt kommt aus Chemnitz: Das Zentrum für Lehrerbildung der Technischen Universität entwickelte gemeinsam mit Schulen in Nordrhein-Westfalen und einer Softwarefirma eine neue Online-Plattform für die Schulklassen zwei bis sechs. Leon – kurz für: Leseraum Online – ist kostenlos nutzbar und kombiniert laut der Jury der Stiftung Lesen "bewährte Verfahren der Leseförderung mit den Möglichkeiten digitaler Medien."

Wir wissen, dass am Ende der Grundschulzeit ein Viertel der Kinder die Grundschule verlässt, ohne ausreichend lesen und schreiben zu können. Jörg Maas Geschäftsführer der Stiftung Lesen

Das Programm bietet nicht nur Texte, sondern auch Videos, Anschauungsmaterial und Unterrichtsbeispiele. Bisher nutzen laut den Entwicklern etwa 5.000 Schulen in Deutschland die Leon-Plattform. In Zukunft soll das Programm auch künstliche Intelligenz einsetzen, um Feedback zum Lesefortschritt zu erleichtern. Die Forscher der TU Chemnitz erhielten für ihr Programm den ersten Preis für "Herausragende Leseförderung mit digitalen Medien."

Hoëcker als prominente Leseförderer geehrt

Neben den Projekten, die in Bildungseinrichtungen entwickelt wurden, zeichnete die Stiftung Lesen auch ein bekanntes Gesicht aus: Der Komiker Bernhard Hoëcker engagiere sich bereits seit Jahren als Lesebotschafter und platziere das Thema Lesen immer wieder auch in der Öffentlichkeit. Dafür wurde er am Dienstag mit einem Sonderpreis für "prominentes Engagement" geehrt. Bildrechte: picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Lese-Engagierten den Rücken stärken

Der Deutsche Lesepreis wird seit 2013 durch die Stiftung Lesen und die Commerzbank-Stiftung verliehen. Anlass für die Schaffung des Preises seien, so Geschäftsführer Maas bei MDR KULTUR, große Defizite bei der Fähigkeit zu Lesen: "Wir wissen, dass am Ende der Grundschulzeit ein Viertel der Kinder die Grundschule verlässt, ohne ausreichend lesen und schreiben zu können." Zudem verfüge auch ein Viertel der 15-Jährigen nicht über eine ausreichende Lesekompetenz, so Maas. "Deswegen haben wir mit dem Deutschen Lesepreis ein deutliches Zeichen setzen wollen."

Mit dem Preis unterstütze die Stiftung neben der "Leseförderung in Kitas und in Schulen, die Leseförderung mit digitalen Medien und prominentes Engagement" sowie "individuelles und kommunales Engagement".