Das Lichtfestival "Lumagica" in Schloss und Park Lichtenwalde wird bis zum 26. Februar 2023 verlängert. Die Schlossbetriebe reagieren damit auf den großen Besucherandrang. "Ich freue mich über dieses rege Interesse, was zeigt, dass solche Events in unserer Region wichtig sind, um vielen Menschen in den heutigen Zeiten schöne Erlebnisse zu verschaffen", sagte Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Schlossbetriebe gGmbH.