Bildrechte: Dirk Hanus

Light our Vision Lichterfestival in Chemnitz

25. September 2024, 16:05 Uhr

Am Wochenende findet in Chemnitz die zweite Auflage des Festivals "Light our Vision" statt. Wie schon bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr werden wieder Zehntausende Besucher erwartet. Das Festival will laut eigener Aussage Orte erstrahlen lassen, die sonst im Dunkeln liegen.