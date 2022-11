Wer ist Arna Aley´? Arna Aley stammt aus Lettland und lebt in Berlin. Sie studierte Szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin und Violoncello an der Akademie für Musik und Theater in Vilnius/Litauen. Sie arbeitete als Regieassistentin am Berliner Ensemble, u. a. bei George Tabori und Claus Peymann. Für ihr Stück "Toteau und der Autodieb" wurde sie 2005 mit dem Jurypreis bei "Drama Köln" sowie 2006 mit dem ersten Preis bei "Stückwerk II" in Leipzig ausgezeichnet.2009 wechselte sie zum Film und leitete u.a. die Regieabteilung beim internationalen Multimediaprojekt "DAU". Seit 2016 ist sie als freie Mitarbeiterin bei der Deutschen Orchestervereinigung e.V. und beim Netzwerk Junge Ohren tätig.



2022 erhielt sie das erste Literaturstipendium der Stadt Chemnitz, das mit einem sechsmonatigen Aufenthalt in der Stadt verbunden ist.

Quelle: Verlag Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG