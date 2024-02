Auf der A72 bei Chemnitz in Richtung Hof ist am Mittwochmorgen ein Lkw umgestürzt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, muss die Autobahn für die Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Größtenteils wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigelenkt. Es staut sich auf mehreren Kilometern.