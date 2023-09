Die Kö 4936 Die Kö 4936 (K=Kleinlokomotive, Ö=Ölfeuerung, Anm. d.Red.) wurde 1937 bei der Maschinenbau AG, vormals L. Schwartzkopff in Berlin gebaut. Sie war unter anderem in Sohland, Dresden, Riesa, Aue, Reichenbach und Chemnitz eingesetzt. Am 29. Juni 1994 wurde die Lokomotive nach 56 Dienstjahren ausgemustert. Heute ist sie in Privatbesitz und im Chemnitzer Ortsteil Grüna zu Hause. Quelle: www.eisenbahn-museumsfahrzeuge.de