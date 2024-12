Im Prozess um den fingierten Machetenüberfall am Landgericht Chemnitz ist am Mittwoch das Urteil gefallen. Das Gericht sprach den Angeklagten wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit absichtlicher gefährlicher Körperverletzung schuldig. Der 38 Jahre alte Tom S. muss für drei Jahre in Haft, wie das Gericht mitteilte. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig.