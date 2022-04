Vom Hauptbelastungszeugen zum Tatverdächtigen: In den Ermittlungen zum mutmaßlich vorgetäuschten Brandanschlag auf das türkische Restaurant Mangal in Chemnitz ist Haftbefehl gegen einen Zeugen erlassen worden. Er laute auf versuchten Mord in 15 Fällen und schwere Brandstiftung, bestätigte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart. Zu den genauen Hintergründen wollte sie sich nicht äußern.

Anwalt kritisierte "einseitige Ermittlungen"

Der nun in Untersuchungshaft sitzende Zeuge soll ein Bekannter des Angeklagten sein und diesen belastet haben. Die Verteidigung hatte dessen Glaubwürdigkeit schon zum Prozessauftakt erheblich in Zweifel gezogen. Gegen den Mann war zuvor ermittelt worden, weil er möglicherweise an der Planung des Anschlags beteiligt gewesen sein soll. Er sollte ursprünglich diese Woche am Landgericht Chemnitz als Zeuge aussagen.

Motiv für Anschlag soll Versicherungsbetrug sein