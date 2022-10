Mangal-Prozess Chemnitzer Wirt zu acht Jahren Gefängnisstrafe veruteilt

Im Oktober 2018, kurz nach dem Mord an Daniel H. und den darauf folgenden rechten Ausschreitungen, brannte in Chemnitz das türkische Restaurant "Mangal". Zunächst wurde ein ausländerfeindlicher Hintergrund vermutet. Später geriet jedoch der Wirt des Lokals ins Visier der Ermittler. Er soll die Brandstiftung in Auftrag gegeben haben. Darüber verhandelte bis heute das Landgericht Chemnitz, nun fiel das Urteil.