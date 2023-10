Ein Mann hat im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg mit einer Waffe auf mehrere abgestellte Autos geschossen. Wie die Polizei Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ist bei dem Vorfall niemand verletzt worden. Der 36-Jährige habe am Donnerstag zuerst in der Lessingstraße mit einer Gasdruckwaffe auf einen Pkw geschossen. Die Heckscheibe sei dabei zersplittert und das Autoblech habe Einschläge bekommen. Der Mann hatte danach in der Ludwig-Kirsch-Straße in unmittelbarer Nähe - angrenzend zu einer Schule - den Angaben nach auf ein weiteres Auto geschossen. Auch hier ist die Heckscheibe beschädigt worden. Die Schadenshöhe sei noch unbekannt.

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag von Polizisten festgehalten worden. Zuvor schoß er auf mehrere Autos. Bildrechte: Jan Haertel/ChemPic