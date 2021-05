Nachdem ihn seine Ehefrau mutmaßlich gewaltsam attackiert hatte, ist ein 53 Jahre alter Mann aus Burgstädt gestorben. Er sei am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war am vergangenen Sonntag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung in Burgstädt gefunden worden. Zur Art der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.