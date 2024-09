In Chemnitz ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann nach einem Streit mit einer Frau gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Den Angaben zufolge wurde noch in der Nacht eine 47 Jahre alte tatverdächtige Frau vorläufig festgenommen. Die Beamten trafen die Frau alkoholisiert und leicht verletzt im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Chemnitzer Lutherviertel an.