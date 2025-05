Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Kulturhauptstadt Mehr als 8.000 Teilnehmer beim Marathon in Chemnitz

18. Mai 2025, 15:50 Uhr

Mit mehr als 8.000 Läufern, die am Sonntag in fünf verschiedenen Distanzen an den Start gegangen sind, ist der Kulturhauptstadt-Marathon eine der größten Veranstaltungen in diesem Jahr in der Stadt. Entlang der Strecke durch die Chemnitzer Innenstadt traten Bands, Chöre und DJs auf. Der Sieg im Marathon ging nach Köln.