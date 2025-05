Bildrechte: haertelpress

Kulturhauptstadt Mehr als 8.000 Teilnehmer beim Marathon in Chemnitz

18. Mai 2025, 13:04 Uhr

Mit etwa 8.000 Läufern, die am Sonntag in fünf verschiedenen Distanzen an den Start gegangen sind, ist der Kulturhauptstadt-Marathon eine der größten Veranstaltungen in diesem Jahr in der Stadt. Entlang der Strecke durch die Chemnitzer Innenstadt treten Bands, Chöre und DJs auf.