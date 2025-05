Die Zahl der Anmeldungen für den Europäischen Kulturhauptstadt-Marathon in Chemnitz übersteigt alle Erwartungen. Insgesamt haben sich bis zum Anmeldeschluss am Sonntag rund 8.100 Läuferinnen und Läufer aus neun Ländern angemeldet. Das teilte der Veranstalter, die Sparkasse Chemnitz, am Montag mit. Ursprünglich habe man mit maximal 5.000 Teilnehmern gerechnet, so Vorstandsvorsitzender Michael Kreuzkamp. Der Lauf soll am 18. Mai 2025 stattfinden.