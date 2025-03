Bildrechte: Julia Schönfeld/MDR

Süße Kunstwerke Frisch gebackene Konditorinnen präsentieren ihre Meisterprojekte

08. März 2025, 19:02 Uhr

Neun angehende Konditorinnen stellten sich am Samstag ihrer Meister- beziehungsweise Zwischenprüfung in Chemnitz. Eine Woche Arbeit, kiloweise Zucker und viele Nerven sind in die Kreationen geflossen und für so manchen Prüfling ging ein Kindheitstraum in Erfüllung.