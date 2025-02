Der 30-Jährige hatte Frauen aus seinem Heimatland China nach Deutschland gelockt. Er versprach ihnen Jobs als Babysitterinnen oder Haushaltshilfen. In Deutschland angekommen, wurden die Frauen aber in Wohnungsbordelle gebracht – unter anderem in Chemnitz, Leipzig und Dresden. Dort sollten sie die Schleuserkosten von 15.000 bis 30.000 Euro durch Prostitution abarbeiten.