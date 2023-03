Messe In Chemnitz ist der Frühling in die Halle verlegt worden

Der Winter hat in der Nacht zum Sonnabend auch in Chemnitz noch einmal zugeschlagen. Die Stadt präsentierte sich in einem weißen Winterkleid. Nur die Messe Chemnitz trotzt Petrus' Launen bei der Messe "Chemnitzer Frühling".